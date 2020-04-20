Водозабор в Кузнецке вновь остановили из-за аварии

20.04.2020 | 08:17

В понедельник, 20 апреля, на сетях водоснабжения в Кузнецке случилась очередная авария.

«На ул. Рабочей произошел порыв на магистральном водопроводе диаметром 500 мм, в связи с чем вновь временно приостановлен 8-й водозабор», - сообщил руководитель кузнецкого МУП «Водоканал» Валерий Горин на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

К посту он прикрепил несколько фотографий, на которых запечатлен проваленный асфальт.

«Сотрудники МУП «Водоканал» в оперативном порядке локализуют аварию. По мере устранения водоснабжение будет восстановлено», - заверил Горин.

В минувшую субботу, 18 апреля, водозабор № 8 был полностью остановлен из-за утечки на улице Пензенской. Кузнечане негодовали: «Именно перед праздниками, красавцы просто. Ну каждый раз так», «Главное, в выходные, то тепло отключат, то свет, то воду».

Авария, произошедшая в понедельник, предсказуемо вызвала новую волну недовольства.

«Там прорыв, здесь прорыв. А ничего, что людям с утра на работу, ни умыться, ни в туалет сходить», «Каждый день одно и тоже. То в одном районе, то в другом!» - написали горожане в группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте».

Отметим, что после отключений в городе серьезно ухудшается качество воды. От стенок труб отходит осадок, образовавшийся после окисления железа.

«Иногда говорят, что вода идет черная, как мазут. Это гидроокись трехвалентного железа. Это то, что на стенках откладывается. Оно срывается и идет к жителям. Вот поэтому такого качества вода», - объяснял ранее Горин.