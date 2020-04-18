Происшествия

В Кузнецке аварию на водопроводе обещают устранить к середине дня

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В субботу, 18 апреля, в Кузнецке произошла коммунальная авария. Как сообщается на сайте администрации города, на магистральном водопроводе в районе дома № 3 на улице Пензенской произошел порыв трубы диаметром 500 мм.

Из-за утечки полностью остановился водозабор № 8.

«Сотрудники МУП «Водоканал» в оперативном порядке локализуют аварию и производят переключение подачи воды по обводным линиям. К середине дня водоснабжение будет восстановлено», - информирует пресс-служба администрации Кузнецка.

Этот же пост размещен в городской группе «Подслушано в Кузнецке». Горожане не замедлили откликнуться.

«Именно перед праздниками, красавцы просто. Ну каждый раз так», «Главное, в выходные, то тепло отключат, то свет, то воду», - высказывают они свое недовольство.

Также кузнечане жалуются на то, что из кранов идет «глиняная жижа». Один из комментаторов с сарказмом отметил: «Очень хорошо, коричневая вода намного лучше, чем ничего».

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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