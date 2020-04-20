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Общество

В Пензе ведут прием 11 отделений стоматологической поликлиники

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11 отделений Пензенской стоматологической поликлиники в условиях самоизоляции продолжают работать. Они располагаются в разных районах областного центра. Специалисты призывают горожан лечить зубы строго по необходимости и без повода не выходить из дома.

«Маленькие поликлиники мы были вынуждены закрыть, потому что в коллективах осталась одна треть работников. Кто-то находится на больничном, кто-то - на больничном по карантину, и в настоящее время поликлиника работает в системе неотложной помощи», - сообщила главный врач ГАУЗ ПО «Пензенская стоматологическая поликлиника» Елена Блащук.

Адреса и телефоны учреждений, где врачи принимают пациентов, следует уточнять на сайте Пензенской стоматологической поликлиники. Там же есть список отделений, которые временно прекратили свою работу.

Кроме того, действует единый номер для консультаций 8 (964) 876-72-27. Набрав его, могут прояснить все вопросы и горожане, которые находятся на карантине.

«Те, кто не может куда-то выйти, могут только вызвать скорую помощь. Для таких открыта одна из наших поликлиник, где будет оказываться помощь по острой боли», - добавила Елена Блащук.

Что касается отделений, принимающих не подпавших под карантин пациентов, то они открыты с 8:00 до 20:00, на улице Пионерской - до 22:00.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сами лечите в этих поликлиниках.

Гость||

Сходила полечить зуб у вас, на следующее утро вышел герпес на половину лица-никогда в жизни такого ужаса не было, никому не советую туда ходить!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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