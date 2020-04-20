Общество

В Пензе от коронавирусной инфекции вылечили еще одного человека

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В воскресенье, 19 апреля, в Пензе выписали еще одного человека, перенесшего коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил утром 20 апреля губернатор Иван Белозерцев на своей странице в Instagram.

«Еще 10 планируем выписать на этой неделе», - уточнил глава региона.

По данным на 19 апреля в регионе было зарегистрировано 140 случаев опасной инфекции. В тот же день оперативный штаб сообщил о смерти трех пациентов с COVID-19. Умершие, двое мужчин 42 и 70 лет и 77-летняя женщина, страдали от хронических заболеваний. В их числе гипертония, ожирение, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, рак крови. Ранее скончались два пациента с коронавирусом: 50-летняя женщина и 75-летний мужчина.

Таким образом, согласно данным регионального штаба, к 20 апреля число умерших достигло пяти человек, выписанных - шести.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Даа, 6 вылечили 5 умерли, 5:11х100=45% смертность..., кошмар.

Гость||

Хорошо!

Гость||

А все 140 чел в стационаре находятся?

Гость||

По России умирает в 10 раз меньше, чем вылечивают. А у нас почти половина!

До чего же довели медицину в области, ну так "оптимизировали", что дальше некуда.

Гость||

Митинг коммунистов будет 22 апреля?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

к 20 апреля число умерших достигло пяти человек, выписанных - шести.
Это наглядный показатель состояния здравоохранения в Пензе.

Гость||

выход есть.

Пусть православные в храмики идут лечиться. Не верят они в медицину, вот и умирают.

А вот в храмиках там лечебные мощи, иконы... лучше любых лекарств!

Заодно и статистику подправим!

Гость||

Гость писал(a):

Митинг коммунистов будет 22 апреля?
Кто же его разрешит? Прикроются короной и запретят.

Гость||

+ 6 на почве карантина

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.04.2020 09:23|

По России умирает в 10 раз меньше, чем вылечивают. А у нас почти половина!

До чего же довели медицину в области, ну так "оптимизировали", что дальше некуда.

а нефиг, как говорится, лазить по улицам! сказано было сидеть дома, в магазе на кассе не ближе двух метров. Но у нас же по понятиям все живут. Вот и результат. Дураков лет на сто припасено

Гость||

Гость писал(a):

а нефиг, как говорится, лазить по улицам! сказано было сидеть дома,
так пусть введут режим ЧП, если все так плохо.

Почему не вводят?

Мне пофиг кем и что сказано, я хочу по Закону жить, а не по указке.

Гость||

Гость писал(a):

так пусть введут режим ЧП, если все так плохо.

Почему не вводят?

Мне пофиг кем и что сказано, я хочу по Закону жить, а не по указке.

А в чем разница? Денег тебе все равно никто не даст, не предусмотрено. Только лишний раз за пивом не сбегаешь в КБ

Гость||

Сколько врачей в областной больнице заболело?

Гость||

Гость писал(a):

смертность..., кошмар.
Смотри не пукни от сильного огорчения

Гость писал(a):

пусть введут режим ЧП, если все так плохо.
И в бараки выселят вас, на баланду с хлоркой на голову. А все квартиры на дезинфекцию тотальную, домашних животных, собак-кошек, на утилизацию. Дачи и огороды сожгут огнемётами к херам. Вот это поможет, да.

Гость||

Гость писал(a):

5:11х100=45% смертность...,
Ты дурочка?

Ты бы поинтересовалась для начала, чем различается смертность и летальность, прежде чем квакальник свой развевать...

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Имя: Гость
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