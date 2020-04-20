В Пензе от коронавирусной инфекции вылечили еще одного человека

20.04.2020 | 09:05

В воскресенье, 19 апреля, в Пензе выписали еще одного человека, перенесшего коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил утром 20 апреля губернатор Иван Белозерцев на своей странице в Instagram.

«Еще 10 планируем выписать на этой неделе», - уточнил глава региона.

По данным на 19 апреля в регионе было зарегистрировано 140 случаев опасной инфекции. В тот же день оперативный штаб сообщил о смерти трех пациентов с COVID-19. Умершие, двое мужчин 42 и 70 лет и 77-летняя женщина, страдали от хронических заболеваний. В их числе гипертония, ожирение, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, рак крови. Ранее скончались два пациента с коронавирусом: 50-летняя женщина и 75-летний мужчина.

Таким образом, согласно данным регионального штаба, к 20 апреля число умерших достигло пяти человек, выписанных - шести.