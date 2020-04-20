Пензенских школьников начнут готовить к ЕГЭ на вебинарах

20.04.2020 | 13:24

В Пензенской области запустят серию вебинаров для выпускников по подготовке к ЕГЭ. Занятия проведут члены предметных комиссий по учебным предметам.

Первые вебинары пройдут во вторник, 21 апреля. В 10:00 одиннадцатиклассников ждет занятие по обществознанию, а в 14:00 – по информатике.

22 апреля в 10:00 состоится вебинар по русскому языку, 23-го – по обществознанию (начало в 10:00) и биологии (в 14:00).

Занятия по математике, русскому языку и физике пройдут 24 апреля в 10:00, 12:00 и 15:00 соответственно.

«Вебинары состоятся в официальной группе Института регионального развития Пензенской области соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/irrpo58», - уточнили в пресс-службе министерства образования региона.