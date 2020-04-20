Общество

Названы города и села области с зараженными коронавирусом жителями

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В оперативном штабе назвали населенные пункты Пензенской области, жители которых попали в список зараженных, по данным на понедельник, 20 апреля.

Коронавирус подтвердился у 25 человек (общее количество заболевших - 165), среди них - жители Пензы, Кузнецка, Бессоновки, Сердобска, Русского Камешкира, сел Лопатки Бессоновского района, Казарка Никольского района, Мамадыш Камешкирского района, поселка Чаадаевка Городищенского района.

Ранее сообщалось, что среди новых пациентов один четырехлетний ребенок, возраст остальных - от 17 до 92 лет. На ИВЛ в настоящее время 1 человек. Под меднаблюдением 2 250 человек, снято с наблюдения 6 569.

По ранее подтвержденным случаям в списке населенных пунктов, кроме областного центра, значатся Заречный, Кузнецк, Бессоновка, Никольск, Земетчино, Лунино, Русский Камешкир, а также Лопатинский (Генеральщино), Иссинский, Кузнецкий, Спасский, Пензенский (Засечное, Богословка, Золотаревка), Колышлейский, Шемышейский (Старое Демкино, Шемышейка), Городищенский (Чаадаевка, Сурск) районы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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