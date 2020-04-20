Общество

Подтвердилось более двух десятков новых случаев заболевания COVID-19

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По данным на понедельник, 20 апреля, в Пензенской области подтвердилось 25 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число зараженных - 165 человек.

В оперативном штабе уточнили, что среди пациентов один четырехлетний ребенок, возраст остальных - от 17 до 92 лет.

«На ИВЛ в настоящее время 1 человек. Под меднаблюдением 2 250 человек, снято с наблюдения 6 569», - сообщили в оперштабе.

В вирусологической лаборатории обследовано 12 587 жителей региона (проведено 13 258 исследований), в лабораториях лечебной сети - 5 810 (6 323 исследования).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Никогда такого не было и вот опять.

Гость||

Какая прелесть...

А как диагностировали? Был ли анализ на ковид и когда производили забор биоматериал?

Гость||

Гость писал(a):

Какая прелесть...

А как диагностировали? Был ли

Простите, а какое ваше собачье дело?

Гость||

Слух идёт анализы берут по биомассе мужчин

Гость||

Хоть фундамент под крематорий начали закладывать?

Гость||

Писали же что месячный и годовалый ребёнок есть. А теперь только 4 летний

Гость||

Всем подряд ставят эту корону

Гость||

Простите, а какое ваше собачье дело?

---

Не прощу.

Научились писать, научитесь и за информацию отвечать.

Гость||

Уважаемая редакция,

зачем вы пишите про число проведенных исследований, если даже врачам больницы им. Бурденко отказывают в тестах, говорят, что слишком большое количество заболевших, а статистику портить не в интересах руководства.

Думаю этим должен заняться СК РФ.

Гость||

Гость писал(a):

А теперь только 4 летний
А уж дети где заражаются

Гость||

Гость писал(a):

А уж дети где заражаются
От дурных родителей, которые не сидят дома.

Гость||

Гость писал(a):

Писали же что месячный и годовалый ребёнок есть. А теперь только 4 летний
Только 4-летний из заболевших за последние сутки. Всего, получается, диагноз подтверждён у семи детей: двое 4-летних, один 5 лет, двое по 1 году, один 9 лет и один в возрасте 1 месяца.

Гость||

Гость писал(a):

А теперь только 4 летний

А уж дети где заражаются

Вопрос мамам и бабушкам.

Гость||

Гость писал(a):

Писали же что месячный и годовалый ребёнок есть. А теперь только 4 летний
Этот 4 летний ребенок в статистике из НОВЫХ заболевших. Что непонятного?

Гость||

Ну что, тролли, проснулись? Все тут? Про крематорий уже во всех новостях вспомнили! Чё то про Лисину никто ни разу не вспомнил. Недосмотрели! Началось промывание мозгов.

Имя: Гость
Комментарий:

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