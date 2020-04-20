Подтвердилось более двух десятков новых случаев заболевания COVID-19

20.04.2020 | 10:01

По данным на понедельник, 20 апреля, в Пензенской области подтвердилось 25 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число зараженных - 165 человек.

В оперативном штабе уточнили, что среди пациентов один четырехлетний ребенок, возраст остальных - от 17 до 92 лет.

«На ИВЛ в настоящее время 1 человек. Под меднаблюдением 2 250 человек, снято с наблюдения 6 569», - сообщили в оперштабе.

В вирусологической лаборатории обследовано 12 587 жителей региона (проведено 13 258 исследований), в лабораториях лечебной сети - 5 810 (6 323 исследования).