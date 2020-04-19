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Общество

Пензенцам планируют привить любовь к регулярному чтению

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В Пензенской области подвели итоги исследования чтения, в котором приняли участие больше 1 000 жителей региона.

Пензенцев опрашивали при помощи анкет. В них предлагалось ответить на вопросы о прочитанных книгах, мотивации к чтению, а также о том, что мешает погружаться в мир литературы чаще.

«Анализ позволил определить, что наибольшая часть респондентов (38,5%) читает более 10 книг в год, при этом подавляющее большинство (82%) отдает предпочтение бумажным книгам», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Согласно результатам, основной причиной, по которой пензенцы мало читают, является дефицит времени.

Что касается вопроса важности книги, то часть жителей области (440 человек) назвала литературу источником необходимых сведений, а другая (439 респондентов) сочла любовь к чтению основным фактором успеха в жизни и развития интеллекта.

«Результаты исследования позволят профильным ведомствам, как регионального, так и федерального уровня, актуализировать данные о читательской активности, а также скорректировать меры, направленные на вовлечение населения в процессы чтения и формирование привычки к регулярному чтению», - добавили в министерстве.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Беблиотека в Арбекове?

Гость||

Читайте БИБЛИЮ - источник знаний.

Гость||

Гость писал(a):

Беблиотека в Арбекове?
БеблиотИка...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцам планируют привить любовь к регулярному чтению
Чо опять штрафъ?

Гость||

«Результаты исследования позволят профильным ведомствам, как регионального, так и федерального уровня, актуализировать данные о читательской активности, а также скорректировать меры, направленные на вовлечение населения в процессы чтения и формирование привычки к регулярному чтению», - добавили в министерстве.

Вото бред

Гость||

Гость писал(a):

Чо опять штрафъ?
Не, книжная амнистия, есть возможность читать бесплатно, если вовремя купите лицензию на чтение.

Гость||

Гость писал(a):

«Результаты исследования позволят профильным ведомствам, как регионального, так и федерального уровня, актуализировать данные о читательской активности, а также скорректировать меры, направленные на вовлечение населения в процессы чтения и формирование привычки к регулярному чтению», - добавили в министерстве.
Сразу видно, работа в министерстве так и прет.

Гость||

"Кто много читает - глупеет". Так говорил Мао) Тут - он совершенно прав. В большинстве случаев книга давно уже не источник знаний. Она источник глупостей, предубеждений, пропаганды, а также большого количества штампов и стереотипов которые люди принимают часто вне всякого разумного критицизма.

На одну стоящую книгу - горы антинаучной макулатуры о различных политэкономиях, астрологиях и прочих дианетиках.

И, действительно, чем больше это читаешь и чем лучше в этом бреде разбираешься - тем глупее становишься.

Для этого и всеобщее большевистское образование. Там надо заучивать и повторять столько разного рода искусственных нелепостей больше 10 лет. Что к 11-му классу глупеешь. И начинаешь всерьёз верить в разного рода чушь. от демократии до социального государства. Или в то, что, чем выше с тебя налоги тем тебе лучше...

Что совершенно невозможно было вбить в голову человеку демонстративно неграмотному.

Имя: Гость
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