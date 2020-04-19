Пензенцам планируют привить любовь к регулярному чтению

19.04.2020 | 15:09

В Пензенской области подвели итоги исследования чтения, в котором приняли участие больше 1 000 жителей региона.

Пензенцев опрашивали при помощи анкет. В них предлагалось ответить на вопросы о прочитанных книгах, мотивации к чтению, а также о том, что мешает погружаться в мир литературы чаще.

«Анализ позволил определить, что наибольшая часть респондентов (38,5%) читает более 10 книг в год, при этом подавляющее большинство (82%) отдает предпочтение бумажным книгам», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Согласно результатам, основной причиной, по которой пензенцы мало читают, является дефицит времени.

Что касается вопроса важности книги, то часть жителей области (440 человек) назвала литературу источником необходимых сведений, а другая (439 респондентов) сочла любовь к чтению основным фактором успеха в жизни и развития интеллекта.

«Результаты исследования позволят профильным ведомствам, как регионального, так и федерального уровня, актуализировать данные о читательской активности, а также скорректировать меры, направленные на вовлечение населения в процессы чтения и формирование привычки к регулярному чтению», - добавили в министерстве.