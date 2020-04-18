Общество

Кузнечане после ликвидации аварии ждут чистую воду из кранов

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Руководитель кузнецкого МУП «Водоканал» Валерий Горин опубликовал в группе «Подслушано в Кузнецке» фото с места ликвидации коммунальной аварии, произошедшей в субботу, 18 апреля.

На магистральном водопроводе в районе дома № 3 на улице Пензенской произошел порыв трубы диаметром 500 мм.

На фото, размещенных в паблике «Подслушано в Кузнецке» около полудня, виден масштаб аварии и работа коммунальщиков.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе администрации города, работники «Водоканала» в течение часа переключили воду на обводную линию и начали ее подачу потребителям. Затем они ликвидировали аварию.

Однако некоторых горожан возмутило, что из кранов вместо прозрачной воды потекла жидкость ржавого цвета. Они негодуют: вынуждены покупать питьевую воду, при этом оплачивая водопроводную.

Одна из горожанок даже вспомнила деда, который «воевал и погиб от тяжелых ран в госпитале под Ленинградом за красивую, мудрую и сильную страну, за счастливую жизнь внуков и правнуков». Между тем «внуки видят другую сторону жизни и не верят речам и лозунгам. В душе кипит обида. Не должно так быть».

«После аварии всегда вода такая идет, тут уж ничего не сделаешь. Ну уж Ленинград сюда приплетать…» - охладила патриотические рассуждения автора поста другая горожанка.

«Смотрю все эти посты, видео и фото про грязную воду. Такое впечатление складывается, что люди кайфуют, открывая кран, когда эта грязь разлетается. Еще руки подставляют, чтобы было больше брызг», - высказала свое мнение третья.

«Открой кран - через час пойдет чистая вода, после отключений такое всегда бывает», - посоветовал еще один участник обсуждения.

«Грязная вода идет из-за гидроудара, происходящего при запуске, когда осадок на трубах попадает в воду. Нужно подождать, когда он сойдет» - рекомендовали в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото № 1, 2, 3, 4 - Валерий Горин, № 5 - Елена Морозова vk.com/podslushanokuzneck
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Грязная вода идет из-за гидроудара, происходящего при запуске, когда осадок на трубах попадает в воду. Нужно подождать, когда он сойдет» - рекомендовали в пресс-службе мэрии.
А платить за спуск не пригодной воды по счётчикам естественно будет народ.

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