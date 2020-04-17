В УМВД пензенцам предложили не спешить с заменой паспортов

17.04.2020 | 14:52

В управлении по вопросам миграции регионального УМВД напоминают, что не стоит торопиться с заменой главного документа гражданина Российской Федерации.

«В случае отсутствия острой необходимости в получении паспорта, как по достижении возраста замены (20, 45 лет), так и получении впервые по достижении 14-летнего возраста, рекомендуем отложить ваше обращение за данной государственной услугой», - обратился к пензенцам начальник управления по вопросам миграции УМВД РФ по области Игорь Мысяков.

При этом никакие штрафные санкции применяться не будут.

То же самое касается и иностранных граждан, которые в условиях пандемии не могут вернуться на родину, а срок законного пребывания на территории страны у них заканчивается.

Но им придется подать отдельное заявление о продлении срока пребывания до 90 суток.

«После этого иностранный гражданин, прибывающий на территорию Российской Федерации в безвизовом порядке, может обратиться в управление по вопросам миграции за оформлением патента на осуществление трудовой деятельности», - пояснил Игорь Мысяков.

Полицейские просят свести к минимуму визиты в различные инстанции и максимально использовать возможности портала госуслуг.

Если личное посещение подразделений по вопросам миграции все-таки необходимо, не нужно забывать об индивидуальных средствах защиты.