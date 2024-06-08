Владимир Мутовкин поздравил соцработников Пензы с праздником

08.06.2024 | 10:26

В субботу, 8 июня, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин направил социальным работникам поздравление с профессиональным праздником.

«Ваш ответственный и благородный труд требует не только знаний, но и чуткости, бескорыстия, умения сострадать и сопереживать людям. Всем нуждающимся вы дарите веру в милосердие, оказываете им помощь и поддержку, помогаете справиться с проблемами, а самое главное - вселяете уверенность в собственных силах и завтрашнем дне.

Искренне благодарю вас за нелегкую и напряженную работу, за ваши профессионализм и терпение!

От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, мира, благополучия и, конечно же, успехов в вашей благородной службе!

Пусть не иссякнет никогда ваша энергия и сторицей вернется все добро, что вы щедро дарите людям!» - говорится в поздравлении руководителя органа представительной власти.