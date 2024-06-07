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Общество

Работающим пенсионерам возобновят индексацию выплат от государства

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Президент РФ Владимир Путин в беседе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым поддержал идею возвращения индексации фиксированной части пенсии работающим пенсионерам.

Разговор состоялся перед началом пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. «Я с вами согласен, мы должны принять это решение. Пожалуй, я сейчас прямо на форуме об этом скажу», - сказал президент в ответ на соответствующее предложение. Стенограмма опубликована на сайте главы государства.

Президент отметил, что вопрос обсуждается на протяжении нескольких лет и связан с дополнительными расходами бюджета. Но сейчас в России не хватает рабочих рук, а на пенсию уходят высококвалифицированные специалисты, которые нужны экономике.

«Самое главное - нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой мы постоянно говорим», - подчеркнул Путин.

На пленарной сессии ПМЭФ он призвал парламентариев и правительство подготовить законопроект о ежегодной индексации страховых пособий работающим пенсионерам начиная с 1 февраля 2025 года и принять его уже в эту сессию.

К работающим пенсионерам относятся граждане, которые получают господдержку и продолжают трудиться, а работодатель при этом делает отчисления в СФР. Индексация фиксированной части пенсии им приостановлена с февраля 2016 года. Все причитающиеся проценты, которые не учитываются при работе, начисляются им к первой после увольнения выплате.

Однако пожилые получатели государственного пособия нашли способ справиться с ситуацией. Они увольняются, и тогда пенсия рассчитывается им с учетом индексации, а спустя несколько месяцев вновь устраиваются на работу.

В марте 2024 года министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что вопрос возвращения индексации пенсий обсуждался в период формирования закона о бюджете РФ на 2022-2024 годы, но затем работа в этом направлении прекратилась.

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Источник — фото с сайта Президента России
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