Пензенец в гневе разорвал паспорт сожительницы и выгнал ее из дома

06.06.2024 | 16:37

Поздним вечером во вторник, 4 июня, в многоэтажке на улице Карпинского пара, проживающая в гражданском браке, поскандалила. Женщине пришлось обратиться к правоохранителям, чтобы утихомирить сожителя-буяна.

Сообщение о происходящем поступило экипажу вневедомственной охраны Росгвардии в 23:00. Когда бойцы прибыли по адресу, хозяйка встретила их на крыльце подъезда. Правоохранители обратили внимание на свежие ссадины на ее лице.

Как выяснилось, сожители нередко вместе выпивали. Так было и в этот раз, однако застолье закончилось серьезным конфликтом.

«Хулиган разорвал паспорт женщины и выбросил его из окна, затем несколько раз ударил ее по лицу, выгнал из квартиры и запер дверь», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Росгвардейцы задержали 40-летнего мужчину и передали сотрудникам полиции.