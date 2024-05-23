Лжесотрудник банка обманул пензенца на миллион рублей

23.05.2024 | 11:16

43-летний пензенец лишился более миллиона рублей после разговора с незнакомцем по телефону. Он думал, что общается с представителем банка и тот пытается помочь ему спасти сбережения.

Схема мошенничества была распространенной. Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности. Он начал убеждать пензенца, что аферисты пытаются оформить на него кредит, а чтобы сберечь деньги, нужно отправить их на безопасный счет.

Горожанин поверил и выполнил все, что ему велели. Через терминал он перевел более миллиона рублей своих накоплений на продиктованный счет. Только когда деньги исчезли, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Динара Назырова.

Сейчас полицейские пытаются найти преступников.

Несмотря на многочисленные предупреждения, жители Пензы продолжают доверять незнакомцам. В апреле аферисты втянули в мошенническую схему 75-летнюю пенсионерку. Ее уговорили перевести на безопасный счет 200 000 рублей, а затем ввели в заблуждение и попросили помочь сделать то же самое 83-летнему горожанину. Последний лишился более миллиона.