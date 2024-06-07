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Общество

8 июня жителей Пензенской области ждут ветер и дождь

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В субботу, 8 июня, жителей Пензенской области ждет дождливая и ветреная погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +15...+17 градусов, днем температура воздуха не поднимется выше +27.

Ветер будет дуть с севера-запада со скоростью до 14 метров в секунду. Местами ожидаются кратковременный дождь и гроза.

«В предстоящие выходные погода в Пензенском регионе будет носить более спокойный характер. Фон атмосферного давления повысится. Кратковременные грозовые дожди ожидаются в выходные дни лишь в отдельных районах», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, в большей части региона существенных осадков не будет. Ветер снова подует с юга-запада, а температура воздуха поднимется до +30.

8 июня в народном календаре считается днем Карпа Карполова. Согласно приметам, дождливый день предвещает мокрый сентябрь.

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