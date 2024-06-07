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Общество

В Пензенской области с начала года в ДТП пострадал 91 ребенок

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С наступлением летних каникул на дорогах стало больше детей и подростков, что увеличивает риск ДТП с их участием. Чтобы предупредить трагедии, сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе рассказывают юным горожанам о правилах безопасного поведения у проезжей части.

За 5 месяцев этого года количество аварий с несовершеннолетними выросло почти наполовину.

В Пензенской области с начала года в ДТП пострадал 91 ребенок

Уже произошло 75 ДТП, в которых пострадал 91 ребенок. Только в мае случилось 24 аварии, где травмировались 28 детей.

Иногда несовершеннолетние сами садятся за руль мотоциклов и автомобилей. С начала года зафиксировано 9 подобных ДТП, в них пострадали 11 юных водителей.

В Пензенской области с начала года в ДТП пострадал 91 ребенок

«Госавтоинспекция призывает взрослых контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. В дни летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов», - сообщил начальник отделения управления Госавтоинспекции МВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

В Пензенской области с начала года в ДТП пострадал 91 ребенок

Также в ДТП попадают юные велосипедисты. За указанный период под колесами машин оказались трое детей. В основном это ребята, забывшие, что при переходе дороги нужно спешиваться.

Кроме того, часто происходят аварии с участием детей-пассажиров. В этом году таких ДТП стало на 60% больше - 37 случаев, в которых пострадали 50 несовершеннолетних.

Особенно опасно, когда родители нарушают правила дорожного движения, в то время как в салоне сидят их дети. Таких аварий было 16, в них получили травмы 25 юных пензенцев.

Несмотря на то, что инспекторы активно работают с детьми, обучая их ПДД, взрослые и сами должны показывать им пример безопасного поведения.

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Источник — видео и фото управления Госавтоинспекции областного УМВД РФ
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