Объяснено сокращение числа остановок автобусов № 40 на М-5

07.06.2024 | 20:55

Пензенские дачники, участки которых расположены в микрорайоне Каланча, остались без транспорта. Об этом заявил читатель портала PenzaInform.ru.

«У нас отняли автобус № 40, который обслуживал дачников и был постоянно заполнен пассажирами. В последние годы убрали три остановки подряд, находившиеся в середине маршрута. В результате многие пожилые дачники покинули свои дачи, так как ходить пешком стало им не под силу. Страдают и водители, ведь автобусы ходят полупустые. Как получилось, что такой большой садоводческий массив оказался без транспорта? Сейчас самая работа на участках, а транспорта нет», - пожаловался горожанин.

Его обращение редакция отправила в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». В четверг, 6 июня, оттуда пришел ответ, в котором уточняется, что для 40-го маршрута остановки на трассе М-5 предусмотрены только на оборудованных пунктах: «Велозаводские дачи», «1-я Дачная», «2-я Дачная», «Пос. ЗИФ».

Посадка и высадка пассажиров в районе магазина «Обтекатель» проводится только с одной стороны, потому что поворот к нему налево с трассы М-5 - рискованный маневр.

«Выезд на федеральную автодорогу еще более небезопасен в связи с необходимостью уступить дорогу транспортным средствам, движущимся как слева, так и справа по трассе. Данное обстоятельство увеличивает риски ДТП с участием общественного транспорта с пассажирами», - говорится в документе, подписанном директором ГКУ Ларисой Панковой.

Она уточнила, что с июля маршрут № 40 будет переведен на регулируемый тариф, количество автобусов среднего класса увеличится на 5, ходить они станут с 6:00 до 20:00 с интервалом не более 30 минут в часы пик.