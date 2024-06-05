В Спасском районе задержали супругов-наркокурьеров

05.06.2024 | 11:20

В Спасском районе задержали супружескую пару из Самары, пытавшуюся провезти через регион крупную партию наркотиков.

Автомобиль «Лада-Гранда» был остановлен на 474-м километре трассы М-5 «Урал». За рулем находился 24-летний мужчина, в салоне сидела его ровесница жена.

«Полицейские располагали сведениями о том, что граждане являются оптовыми наркокурьерами и везут крупную партию запрещенного вещества с целью дальнейшего сбыта на территории различных регионов России», - сообщили в областном УМВД РФ.

В машине супругов сотрудники нашли 4 пакета, обмотанных лентой, а внутри - множество свертков с N-метилэфедроном. Общая масса наркотика составила около четырех килограммов.

Возбуждено уголовное дело. Курьеров заключили под стражу. Им грозит лишение свободы на долгий срок.