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Криминал

В Спасском районе задержали супругов-наркокурьеров

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В Спасском районе задержали супружескую пару из Самары, пытавшуюся провезти через регион крупную партию наркотиков.

Автомобиль «Лада-Гранда» был остановлен на 474-м километре трассы М-5 «Урал». За рулем находился 24-летний мужчина, в салоне сидела его ровесница жена.

В Спасском районе задержали супругов-наркокурьеров

«Полицейские располагали сведениями о том, что граждане являются оптовыми наркокурьерами и везут крупную партию запрещенного вещества с целью дальнейшего сбыта на территории различных регионов России», - сообщили в областном УМВД РФ.

В Спасском районе задержали супругов-наркокурьеров

В машине супругов сотрудники нашли 4 пакета, обмотанных лентой, а внутри - множество свертков с N-метилэфедроном. Общая масса наркотика составила около четырех килограммов.

В Спасском районе задержали супругов-наркокурьеров

Возбуждено уголовное дело. Курьеров заключили под стражу. Им грозит лишение свободы на долгий срок.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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