Клиент пришел за кредитом: когда нужен «отрезвляющий триггер»

07.06.2024 | 15:03

Нередко клиент приходит в банк за кредитом по наводке мошенников. Об одном из способов, как это определить, на ПМЭФ-2024 в сессии «Защита прав граждан в интернете» рассказал заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Если клиент обращается в офис за кредитом, но у банка есть объективные причины подозревать влияние мошенников, сотрудник может использовать так называемый «отрезвляющий триггер». Например, запросить одобрение от ближайшего родственника.

«Иногда люди, которые приходят за кредитами, даже не могут сказать, зачем он им нужен. Ведут себя подозрительно. Лучший способ при этом вывести человека из транса - позвонить жене или кому-то из родственников», - пояснил Георгий Горшков.

Зачастую мошенники многократно влияют на человека, и в большинстве случаев еще до визита в банк клиент сам отдает им свои персональные данные. Поэтому первой линией обороны в борьбе с мошенниками должна быть информационная. Необходимо рассказать о случаях и вероятных схемах мошенников своим родителям, детям, друзьям.

Предотвратить мошеннические действия удается благодаря работе технических средств либо в диалоге, когда сотрудникам удалось отговорить клиентов отдать свои деньги злоумышленникам.

Сейчас банки предлагают клиентам большой список инструментов для защиты денег - например, можно установить лимиты на операции, проверить посещаемость «Личного кабинета» и заблокировать его при подозрении на мошенничество и др.

«В 2023 году ВТБ спас от посягательств мошенников почти 11 млрд рублей, которые были на счетах частных клиентов. По итогам I квартала 2024 года банк выявил еще 3 млн подозрительных операций, удалось сохранить клиентам 2 млрд рублей», - сообщили в пресс-службе банка.