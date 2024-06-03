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Криминал

Разыскиваемого по всей стране белгородца задержали в Пензе

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В Пензе полицейские задержали 41-летнего белгородца, разыскиваемого по всей стране.

Сотрудники заметили мужчину во время патрулирования на улице Измайлова. Его внешность подходила под описание грабителя, совершившего преступление на территории Белгородской области.

Разыскиваемого по всей стране белгородца задержали в Пензе

«При проведении проверочных мероприятий информация подтвердилась, гражданин был задержан», - сообщил заместитель командира взвода отдельной роты ППС УМВД России по г. Пензе Дмитрий Ермаков.

Белгородец во всем сознался.

Разыскиваемого по всей стране белгородца задержали в Пензе

«Возбудили на меня уголовное дело, приехал в Пензу с матерью. Здесь через некоторые время меня задержали сотрудники полиции и говорят, что я в розыске», - отметил он.

Мужчину взяли под стражу. Также проводится проверка его причастности к кражам на территории Пензы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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