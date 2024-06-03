Разыскиваемого по всей стране белгородца задержали в Пензе

03.06.2024 | 15:24

В Пензе полицейские задержали 41-летнего белгородца, разыскиваемого по всей стране.

Сотрудники заметили мужчину во время патрулирования на улице Измайлова. Его внешность подходила под описание грабителя, совершившего преступление на территории Белгородской области.

«При проведении проверочных мероприятий информация подтвердилась, гражданин был задержан», - сообщил заместитель командира взвода отдельной роты ППС УМВД России по г. Пензе Дмитрий Ермаков.

Белгородец во всем сознался.

«Возбудили на меня уголовное дело, приехал в Пензу с матерью. Здесь через некоторые время меня задержали сотрудники полиции и говорят, что я в розыске», - отметил он.

Мужчину взяли под стражу. Также проводится проверка его причастности к кражам на территории Пензы.