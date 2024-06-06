В Белинском районе мужчина с топором напал на семью жены

В Белинском районе напряженные отношения между 30-летним мужчиной, его 27-летней женой и ее родственниками привели к трагедии. Он решил жестоко расправиться со всеми.
Трагедия случилась в ночь с 28 на 29 мая в селе Балкашино, где жила семья супруги. Мужчина добрался туда пешком из соседнего населенного пункта, пройдя при этом 12 километров.
Вооружившись топором, он проник в дом и несколько раз ударил по голове 62-летнюю тещу, затем ее 44-летнего сожителя и 21-летнюю сестру жены.
Подумав, что все мертвы, сельчанин отправился искать супругу, выбежавшую на улицу.
«Через некоторое время обвиняемый нашел женщину, нанес ей удар ножом в область живота и продолжил избивать ногами», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Увидев, что к дому подъезжает машина полиции, мужчина скрылся.
Теща умерла на месте от полученных травм. Остальных родственников с ранениями доставили в больницу.
Нападавшего нашли через несколько часов в заброшенном здании.
«Он не хотел сдаваться сотрудникам полиции, угрожая совершить самоубийство, однако полицейские убедили его убрать нож, после этого произвели задержание», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.
Мужчину, ранее судимого, обвинили в убийстве, а также в покушении на убийство еще трех человек. Его заключили под стражу.
Фото № 1 - областного СУ СК РФ.
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