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Общество

В Пензу из Чечни вернулся сводный отряд полиции

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Пензенские полицейские вернулись из служебной командировки на Северном Кавказе. В Чечне они следили за общественным порядком и помогали местным коллегам.

В Пензу из Чечни вернулся сводный отряд полиции

В Пензе полицейских встретили семьи, близкие и руководство областного управления МВД. По словам вернувшихся сотрудников, самое сложное - это пережить долгую разлуку с родными.

В Пензу из Чечни вернулся сводный отряд полиции

«Очень скучали, созванивались, но этого все равно не хватает. Я уезжал, дочке было всего лишь 5 месяцев, переживал, узнает или нет, но узнала, потому что сейчас видеосвязь доступна», - рассказал старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Пензе Владимир Корнеев.

«У нас это первый опыт, что папа уезжает из дома так надолго. Еще у меня был маленький ребенок, было сложно. Мы переживали, ты же не знаешь, что там, как там вообще, как быт, как что, поэтому мы очень расстраивались. Очень хорошо, что мы на связи были все это время», - отметила супруга Владимира Татьяна.

Начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин поблагодарил полицейских за достойную службу.

В Пензу из Чечни вернулся сводный отряд полиции

«Стоит отметить, что все сотрудники вернулись живые и здоровые - это говорит о высоком профессионализме и опытности наших офицеров. Вы оправдали оказанное доверие, подтвердив высокую оценку пензенской полиции», - подчеркнул он.

В Пензу из Чечни вернулся сводный отряд полиции

Отличившихся наградили благодарностями.

После отдыха полицейские вернутся к работе в своих родных отделах.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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