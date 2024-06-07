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Общество

Стала известна стоимость авиашоу над Соборной площадью

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Авиашоу, которое пензенцам покажут 12 июня, в День города и День России, обойдется в 350 тысяч рублей. Информация появилась на портале госзакупок.

Программа включает выполнение демонстрационного полета авиационной группой в составе 3 самолетов. Исполнитель - Федерация авиации общего назначения и авиационных видов спорта Пензенской области.

Шоу можно будет наблюдать со стороны колокольни Спасского кафедрального собора. Оно начнется сразу после парада флагов, который запланирован на Соборной площади в 10:30.

«Флаг России развернут и на земле, и на небе», - отметила начальник Управления культуры Пензы Вера Фейгина.

В прошлом году на Дне города фигуры высшего пилотажа над Сурой показывала группа летчиков «Звезда» на поршневых Як-55. В программе были встречная петля Нестерова, поворот на вертикали с синхронными вращениями вверх и вниз, вертикаль с «полубочкой» вверх, расхождение на пересекающихся курсах и др.

У зрителей авиашоу вызвало восторг. Его организация и проведение обошлись в 3 млн рублей.

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