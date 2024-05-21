Пензенские полицейские отправились на Северный Кавказ

21.05.2024 | 12:20

Сводный отряд пензенских полицейских отправился в длительную командировку на Северный Кавказ. Их провожали руководство регионального УМВД РФ, жены, дети и родители.

«Наш папа работает инспектором ГИБДД, едет в командировку в Чечню. Очень нервничаем, переживаем, как мы будем без него. Эмоционально сложно, но каждый день созвоны, переписки, видеосвязь - на это вся надежда», - рассказала супруга одного из сотрудников.

Начальник областного УМВД России Павел Гаврилин пожелал полицейским здоровья и успехов.

«Основная масса - вы неоднократно все выезжали, правила поведения всем известны. Первое, на что обращаю внимание, - это взаимовыручка, собственная безопасность. И основное - служебная дисциплина», - подчеркнул он.

Вернуться домой полицейские должны через полгода.