Следователи выявили более 40 мигрантов, не пришедших в военкомат

05.06.2024 | 19:39

В Пензенской области военные следователи отчитались о результатах рейдов по местам пребывания трудовых мигрантов.

Всего с начала 2024 года в регионе и областном центре провели 6 таких мероприятий. Следователи совместно с сотрудниками других организаций установили более 40 человек, которые получили российские паспорта, но не встали на воинский учет.

«5 июня военные следователи вновь совместно с должностными лицами военного комиссариата Пензенской области приняли участие в рейде по выявлению лиц, получивших гражданство Российской Федерации, не вставших на воинский учет, на территории Пензы и Пензенской области», - сообщили в военном следственном отделе по Пензенскому гарнизону.

15 мая областное УМВД отчиталось о рейде по выявлению мигрантов-нарушителей. Полицейские, сотрудники УФСБ и росгвардейцы посетили промышленное производство и 2 хостела в Пензе.

Всего было проверено более 100 человек. На 12 составили протоколы, 3 из них решено выдворить за пределы России. Кроме того, 8 мигрантам запретили въезд в страну.