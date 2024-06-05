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Из жизни

Следователи выявили более 40 мигрантов, не пришедших в военкомат

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В Пензенской области военные следователи отчитались о результатах рейдов по местам пребывания трудовых мигрантов.

Всего с начала 2024 года в регионе и областном центре провели 6 таких мероприятий. Следователи совместно с сотрудниками других организаций установили более 40 человек, которые получили российские паспорта, но не встали на воинский учет.

«5 июня военные следователи вновь совместно с должностными лицами военного комиссариата Пензенской области приняли участие в рейде по выявлению лиц, получивших гражданство Российской Федерации, не вставших на воинский учет, на территории Пензы и Пензенской области», - сообщили в военном следственном отделе по Пензенскому гарнизону.

15 мая областное УМВД отчиталось о рейде по выявлению мигрантов-нарушителей. Полицейские, сотрудники УФСБ и росгвардейцы посетили промышленное производство и 2 хостела в Пензе.

Всего было проверено более 100 человек. На 12 составили протоколы, 3 из них решено выдворить за пределы России. Кроме того, 8 мигрантам запретили въезд в страну.

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Источник — фото ЦВО ВСО по Пензенскому гарнизону
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