Общество

Точное число пензенцев с подозрением на COVID-19 назвать трудно

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119 - таково количество официально подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом на территории области. Данные актуальны на 17 апреля. Среди 12 новых заболевших, чьи результаты тестов после проверки в столице оказались положительными, - жители областного центра, Каменки, Бессоновки, Бессоновского и Пензенского районов. География распространения коронавируса в регионе расширяется.

«Мы отмечаем увеличение доли тяжелых пациентов. Раньше поступали более легкие, теперь состояние тяжелое, которое требует принятия срочных активных мер. В медучреждении находится на ИВЛ три пациента», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Точное число людей с подозрением на коронавирусную инфекцию Александр Никишин затрудняется назвать: ситуация меняется чуть ли не ежеминутно.

Растет и нагрузка докторов, медсестер, фельдшеров скорой помощи, специалистов лабораторий.

«Количество врачей у нас сейчас увеличилось, с выявленной коронавирусной инфекцией уже девять. Есть еще и те, которые находятся на обследовании. Профессиональная вредность, безусловно, сказывается: медицинский персонал начинает болеть больше», - отметил Александр Никишин.

Коллектив областного центра спецвидов медицинской помощи регулярно размещает обращения к жителям области в интернете.

«В этой сложной ситуации хочется попросить вас сохранять спокойствие, реже посещать общественные места, реже пользоваться общественным транспортом, чаще мыть руки с мылом. Если вы заболели, не обращайтесь в поликлинику, а вызовите врача на дом. Врачи борются с коронавирусной инфекцией, но только общими усилиями мы сможем ее победить. Берегите себя и своих близких», - призвала горожан врач-инфекционист Валерия Барашкина.

За весь период распространения инфекции на территории области скончались два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперативном штабе уточнили, что в сегодняшних санитарно- эпидемиологических условиях всех умерших жителей, имевших инфекционное заболевание (вне зависимости, коронавирус или нет), будут хоронить в закрытых гробах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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