С 12 апреля пензенцы нарушили режим самоизоляции более 100 раз

17.04.2020 | 18:30

Более 100 нарушений новой статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ выявили сотрудники регионального управления МВД России. Между тем она начала действовать только 12 апреля.

«Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации», - процитировал заместитель начальника управления охраны общественного порядка УМВД РФ по области Александр Наумкин.

Впервые нарушивший закон, скорее всего, обойдется предупреждением, в следующий раз заплатит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Размер определит мировой суд. В случае повторного нарушения можно лишиться 50 тысяч рублей.

Поэтому полицейские просят жителей области оставаться дома и выходить только в отдельных случаях.

«Обращение за экстренной неотложной медицинской помощью; следование к месту работы, если деятельность не приостановлена в соответствии с постановлением, при наличии подтверждающей справки от работодателя; следование к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, а именно продуктов питания и лекарственных препаратов; выгул домашних животных (на расстоянии не более 100 метров от места проживания) и вынос отходов до ближайшего места их накопления», - перечислил Александр Наумкин.