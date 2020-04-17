Общество

С 12 апреля пензенцы нарушили режим самоизоляции более 100 раз

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Более 100 нарушений новой статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ выявили сотрудники регионального управления МВД России. Между тем она начала действовать только 12 апреля.

«Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации», - процитировал заместитель начальника управления охраны общественного порядка УМВД РФ по области Александр Наумкин.

Впервые нарушивший закон, скорее всего, обойдется предупреждением, в следующий раз заплатит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Размер определит мировой суд. В случае повторного нарушения можно лишиться 50 тысяч рублей.

Поэтому полицейские просят жителей области оставаться дома и выходить только в отдельных случаях.

«Обращение за экстренной неотложной медицинской помощью; следование к месту работы, если деятельность не приостановлена в соответствии с постановлением, при наличии подтверждающей справки от работодателя; следование к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, а именно продуктов питания и лекарственных препаратов; выгул домашних животных (на расстоянии не более 100 метров от места проживания) и вынос отходов до ближайшего места их накопления», - перечислил Александр Наумкин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

С 12 апреля Космонавты нарушали

Гость||

Достали уже своим вирусом. "Дефолт неизбежен", "поставщики продуктов питания требуют введения продовольственных карточек", "штрафы на глоток воздуха" - заражайтесь на здоровье.

Гость||

Гость писал(a):

Достали
вы забыли "ЦБ рекомендовал банкам до 30 сентября не выселять должников из квартир"

Гость||

Снимут карантин и пойдут дышать. 24 часа в сутки.

Гость||

17.04.2020 18:56|

Достали уже своим вирусом. "Дефолт неизбежен", "поставщики продуктов питания требуют введения продовольственных карточек

В Подмосковье уже вводят, они доиграются с закашмариванием.

Гость||

Должны должны. Обязанности и права. Оставили только обязанности. а телевидение? На самоизоляции не появились ни познавательные программы ни детских фильмов ни передач. Показывают фильмы одни и те же. Ну и страшилки про вирус

Гость||

Что? Такое? Режим? Самоизоляции? ЮРИДИЧЕСКИ, ЧТО???!!!

Гость||

С 12 апреля пензенцы нарушили режим самоизоляции более 100 раз

Ага. Режим хуй знат чего.

Гость||

Гость писал(a):

Достали уже своим вирусом. "Дефолт неизбежен", "поставщики продуктов питания требуют введения продовольственных карточек

В Подмосковье уже вводят, они доиграются с закашмариванием.

В России у частных лиц на руках около 18 млн. зарегистрированных стволов ,а ещё есть и нелегальное оружие.Так что всё может быть ,недаром теперь Росгвардия ,бывшие ВВ и ФСО теперь имеют армейскую авиацию -боевые вертолёты,а ФСО теперь разрешили применять боевую технику в этом году.

Гость||

Гость писал(a):

Достали уже своим вирусом. "Дефолт неизбежен", "поставщики продуктов питания требуют введения продовольственных карточек

В Подмосковье уже вводят, они доиграются с закашмариванием.

В России у частных лиц на руках около 18 млн. зарегистрированных стволов ,а ещё есть и нелегальное оружие.Так что всё может быть ,недаром теперь Росгвардия ,бывшие ВВ и ФСО теперь имеют армейскую авиацию -боевые вертолёты,а ФСО теперь разрешили применять боевую технику в этом году.

Гость||

Зажимайте гайки, зажимайте. Жутко интересно полицезреть когда лопнет терпение у народа :)

Гость||

В Липецке уже ввели электронные пропуска. Надо звонить на номер, вводить паспортные данные, затем по СМС придёт номер кода - пропуск на ВЫХОД ИЗ ДОМА. На улицу, в магазин надо идти с паспортом и телефоном с данным разрешающим кодом. Дожили, господа, поздравляем. В туалет ещё не надо отпрашиваться, нет?..

Гость||

Гость писал(a):

В туалет ещё не надо отпрашиваться, нет?..
Ну в толчок-то вроде пока нет. А вот к мусорному бачку.. Я Единый приобрёл. С гербовой печатью. Мандат так Мандат!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Более 100 нарушений новой статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ выявили сотрудники регионального управления МВД России.
penzainform.ru писал(a):
Более 100 нарушений новой статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ выявили сотрудники регионального управления МВД России.
penzainform.ru писал(a):
Более 100 нарушений новой статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ выявили сотрудники регионального управления МВД России.
penzainform.ru писал(a):
Более 100 нарушений новой статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ выявили сотрудники регионального управления МВД России.
penzainform.ru писал(a):
Более 100 нарушений новой статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ выявили сотрудники регионального управления МВД России.
КАКОЙ СТАТЬИ???

Имя: Гость
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