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Общество

В Пензенской области учрежден новый знак отличия

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В пятницу, 14 июня, депутаты регионального парламента дополнили закон «О наградах Пензенской области» еще одним знаком отличия - «За безупречную службу Пензенской области».

Им награждаются граждане Российской Федерации, прослужившие на государственных и муниципальных должностях Пензенской области 25 и более лет, за безупречную службу и достижение высоких результатов в профессиональной служебной деятельности.

К таким достижениям относятся, в частности, значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, заслуги в решении вопросов государственного и местного значения, инициатива и творческий подход в профессиональной деятельности, эффективное внедрение новых форм и методов работы, высокий профессионализм в решении вопросов регионального и местного значения.

Знак отличия «За безупречную службу» представляет собой овальный лавровый венок из серебра 925-й пробы, высотой З5 мм и шириной 25 мм.

B верхней части располагается рельефный герб Пензенской области. В центре римскими цифрами обозначается число лет службы: XXV, ХХХ, XXXV. B нижней части знака размещена накладка в виде ленты, в центре которой нанесена выпуклaя надпись в 2 строки рельефными буквами «За безупречную службу».

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