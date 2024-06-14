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Общество

28 июня в Пензе не будут продавать алкоголь

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28 июня станет для пензенцев безалкогольной пятницей: в этот день реализация спиртного будет запрещена с 8:00 до 23:00. Ограничение связано с тем, что в школах пройдут выпускные вечера.

Администрации районов должны заранее проинформировать об этом руководителей объектов торговли, где продается алкогольная продукция.

В этот день во всех районах Пензы пройдут рейды, в которых примут участие как чиновники, так и сотрудники городского управления МВД.

«Цель мероприятий - выполнить общегородские задачи по соблюдению общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних», - пояснили в администрации Пензы запрет на торговлю горячительными напитками.

24 мая в Пензе также не торговали спиртным - из-за праздника последнего звонка. Тем не менее нашлись нарушители. На них было составлено 11 протоколов. За незаконную реализацию алкоголя штраф для граждан составляет от 1 500 до 2 000 рублей, а для юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей.

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