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Криминал

Пензячка потеряла 450 тысяч на выкупе товаров с маркетплейса

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25-летняя жительница Пензенского района лишилась крупной суммы, решив заработать на маркетплейсе. Она помогала выкупать товары и верила, что ей за это заплатят.

Молодой женщине написал незнакомец в мессенджере - предложил делать покупки, а потом возвращать их и получать за это процент. Ее добавили в чат с заданиями, попросили пройти регистрацию и перечислить деньги на виртуальный счет «Личного кабинета».

Пензячка потеряла 450 тысяч на выкупе товаров с маркетплейса

«Первый раз они вернули мне с процентами, то есть я получила свою зарплату, на следующий день задания продолжались, и за каждое я переводила деньги», - рассказала жертва обмана.

Затем ей принесли дурную весть: счет, с которого можно было выводить средства, заморожен и, чтобы его разблокировать, нужно продолжать отправлять туда деньги.

Поверив куратору, местная жительница перевела около 450 тысяч рублей на оплату товаров и стала ожидать вознаграждения. Но тщетно.

«Тут я уже поняла, что это мошенники, позвонила в полицию и написала заявление. Теперь жду, когда их найдут и вернут мне деньги», - отметила она.

Пензячка потеряла 450 тысяч на выкупе товаров с маркетплейса

Возбуждено уголовное дело.

Пензячка потеряла 450 тысяч на выкупе товаров с маркетплейса

«Полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», - сообщила следователь СО ОМВД России по Пензенскому району Алена Синюкова.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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