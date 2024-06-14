Ремонт на миллион: «Пятерочка» проводит новую акцию

14.06.2024 | 09:16

Торговая сеть «Пятерочка» запускает новую акцию «Миллион на ремонт», в рамках которой разыграет ценные товары для создания домашнего уюта, а также главный приз - сертификат на 1 000 000 рублей.

Акция проходит во всех магазинах «Пятерочка» в 20 регионах России с 11 июня по 15 июля.

Каждый гость, совершивший покупку на сумму от 500 рублей в одном чеке и зарегистрировавший его на сайте leto-5ka.ru, может принять участие в еженедельном розыгрыше приятных призов, среди которых - наборы для пикника и барбекю, садовая мебель, кухонная утварь, очиститель и увлажнитель для воздуха, кресло-мешок «Груша», сплит-система, а также сертификаты для обустройства дома. Найдет своего обладателя и главный приз - 1 000 000 рублей.

Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать на сайте акции.

Более того, «Пятерочка» предлагает своим гостям дополнительные возможности для получения ценных призов. Достаточно совершить покупку любого товара - партнера акции и зарегистрировать чек на сайте, чтобы стать участником розыгрышей от партнеров.

Акция «Миллион на ремонт» пройдет во всех магазинах сети «Пятерочка» в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республиках Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия - Алания.

Подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте leto-5ka.ru.

Реклама. Заказчик - ООО «Агроторг». ИНН 7825706086.