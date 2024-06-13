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Криминал

На дачном участке в Пензенской области нашли нарколабораторию

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В Пензенской области завершилось расследование дела о незаконном обороте наркотиков. Перед судом предстанут 4 человека.

На дачном участке в Пензенской области нашли нарколабораторию

По версии следствия, злоумышленники купили дачу в сельской местности. Там они жили в доме, а в хозпостройке оборудовали нарколабораторию.

На дачном участке в Пензенской области нашли нарколабораторию

«Необходимое сырье и инструкции они получали от анонимного работодателя бесконтактным способом», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На дачном участке в Пензенской области нашли нарколабораторию

Двое из обвиняемых готовили наркотик, а другие распространяли его по регионам, оставляя тайники-закладки.

На дачном участке в Пензенской области нашли нарколабораторию

В ходе обысков полиция изъяла более 120 кг вещества, в котором было производное N-метилэфедрона, 850 кг прекурсоров, а еще оборудование и химические реактивы.

«В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ, передано в суд для рассмотрения по существу», - рассказала Ирина Волк.

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Источник — видео и фото МВД России
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