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Происшествия

На пляже в Пензе пьяный подросток ударом кастета уложил мужчину

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Обнародованы подробности инцидента, произошедшего в субботу, 8 июня, в пензенском микрорайоне ГПЗ.

Первоначально очевидцы в одном из городских Telegram-каналов рассказали, что в магазин с пляжа «забежал какой-то безумный подросток с ножом». На место происшествия прибыли правоохранители и скорая помощь. Стало известно, что этот же парень повредил палатку на пляже.

В УМВД России по Пензенской области описали, в какой последовательности в тот вечер происходили события.

В 20:00 в городское управление МВД поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что на пляже рядом с улицей Ангарской находится мужчина без сознания.

Сотрудники полиции прибыли на место и выяснили, что 37-летний мужчина сделал замечание пьяному 15-летнему подростку, который вел себя вызывающе. Между ними моментально разгорелся конфликт. Тинейджер ударил пензенца кастетом в лицо и скрылся.

Стражи порядка опросили отдыхавших у водоема людей и установили личность и адрес беглеца.

«Полицейским, посетившим подростка по месту жительства, не представилось возможным опросить его из-за состояния сильного алкогольного опьянения», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Юного агрессора вместе с родителями вызвали повесткой в управление. Так как он еще не достиг возраста привлечения к ответственности, протоколы были составлены на его родителей. Им вменяется в вину неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию младшего члена семьи, а также нахождение несовершеннолетнего в состоянии опьянения.

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