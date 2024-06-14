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Общество

Жертвам семейного насилия и бродягам будут предоставлять жилье

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В пятницу, 14 июня, депутаты регионального Заксобра приняли закон, направленный на социальную защиту 2 категорий жителей Пензенской области - жертв семейной агрессии и бродяг.

Теперь таких людей станут обеспечивать жильем из специализированного фонда.

Право на крышу над головой получили граждане, пострадавшие от физического и психического насилия, в том числе в семье. Кров им предоставят в том случае, если они не могут проживать вместе со своими родственниками.

Также помещения из соцфонда будут выделять людям без определенного места жительства и определенных занятий.

В новом законе говорится, что порядок и условия предоставления жилья по договору безвозмездного пользования должно определить правительство Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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