Жертвам семейного насилия и бродягам будут предоставлять жилье

14.06.2024 | 10:37

В пятницу, 14 июня, депутаты регионального Заксобра приняли закон, направленный на социальную защиту 2 категорий жителей Пензенской области - жертв семейной агрессии и бродяг.

Теперь таких людей станут обеспечивать жильем из специализированного фонда.

Право на крышу над головой получили граждане, пострадавшие от физического и психического насилия, в том числе в семье. Кров им предоставят в том случае, если они не могут проживать вместе со своими родственниками.

Также помещения из соцфонда будут выделять людям без определенного места жительства и определенных занятий.

В новом законе говорится, что порядок и условия предоставления жилья по договору безвозмездного пользования должно определить правительство Пензенской области.