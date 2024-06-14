Развод: в каком случае семья потеряет статус многодетной

14.06.2024 | 11:38

В Пензенской области внесли изменения в закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Депутаты регионального Заксобра одобрили их на сессии в пятницу, 14 июня.

По нормам супруги (граждане России) должны находиться в браке. Теперь уточнен статус многодетной семьи в случае развода родителей.

«Если брак расторгнут, меры социальной поддержки предоставляются одному из супругов, c которым совместно проживают не менее 3 детей», - уточнили в пресс-службе парламента.

Если при разводе родители, к примеру, четверых детей заберут к себе по двое, выплаты не получит никто.

Кроме того, необходимое условие - регистрация по месту жительства всех членов многодетной семьи на территории Пензенской области.

В Заксобре пояснили, что таким образом региональный закон привели к соответствию федеральным требованиям.