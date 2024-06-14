В Пензе решили изменить маршрут автобусов № 54

14.06.2024 | 11:31

В Пензе планируют внести изменения в автобусный маршрут № 54. Сейчас он соединяет Арбековскую Заставу и аэропорт, а планируется, что поедет на улицу Перспективную. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале госзакупок.

Объявлен электронный аукцион для определения поставщика, который будет выполнять перевозки по данному маршруту. Его итоги должны подвести 20 июня, начальная (максимальная) цена контракта - 15 млн 235 тыс. 359 рублей 45 копеек.

Сейчас автобусы № 54 от остановки «НПП «МедИнж» едут через «Метеостанцию» к «Аэропорту». После изменений они от «НПП «МедИнж» станут следовать через пункты «По требованию» (ул. Перспективная), «База «О’РЭХТ», «По требованию» (ул. Перспективная).

Общая протяженность пути составит 45,6 км (прямое плюс обратное направление).

На маршруте максимально будут работать 24 автобуса большого класса.

Также сейчас проводятся аукционы для определения перевозчиков на маршрутах № 2а (он будет ходить от ст. Кривозеровка до завода точных приборов на Окружной) и № 26 (он соединит школу № 62 (корпус на улице Пермской) и улицу Кижеватова).