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Криминал

Пензенский подросток вывел полицейских на нарколабораторию

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Пензенские полицейские задержали 17-летнего закладчика и вышли на крупную нарколабораторию. Они узнали, как и от кого парень получал запрещенные вещества.

Зарабатывать на наркотиках молодой человек начал в сентябре 2023 года. Тогда он сам устроился закладчиком и предложил 29-летнему знакомому присоединиться. Тот согласился.

Пензенский подросток вывел полицейских на нарколабораторию

В декабре прошлого года подросток опустошил тайник в областном центре и привез домой не менее 25 граммов запрещенного вещества. Вместе с приятелем он расфасовал добычу на мелкие партии и оборудовал в Пензе более 10 закладок.

Пензенский подросток вывел полицейских на нарколабораторию

Когда молодые люди прятали наркотик, их настигла полиция. Подростка задержали сразу, он не хотел сдаваться и угрожал сотруднику ножом. Его знакомый убежал, но вскоре тоже был пойман.

Пензенский подросток вывел полицейских на нарколабораторию

Выяснилось, что тайник, из которого они забрали наркотики, устроили 46-летний житель Татарстана и 41-летний мужчина без постоянного места регистрации. Их нашли.

Пензенский подросток вывел полицейских на нарколабораторию

«Установлено, что подозреваемые арендовали дом на территории Владимирской области, в отдаленном от районного центра населенном пункте. Данное помещение они оборудовали под нарколабораторию», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

Пензенский подросток вывел полицейских на нарколабораторию

В доме полицейские обнаружили пластмассовые бутылки, канистры с темной и прозрачной жидкостью, стеклянные колбы и более 15,5 кг вещества. Его отправили на экспертизу.

Пензенский подросток вывел полицейских на нарколабораторию

«Четверым фигурантам, в том числе несовершеннолетнему, предъявлено обвинение. По ходатайству следователя обвиняемые заключены судом под стражу», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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