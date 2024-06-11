Пензенский подросток вывел полицейских на нарколабораторию

11.06.2024 | 15:00

Пензенские полицейские задержали 17-летнего закладчика и вышли на крупную нарколабораторию. Они узнали, как и от кого парень получал запрещенные вещества.

Зарабатывать на наркотиках молодой человек начал в сентябре 2023 года. Тогда он сам устроился закладчиком и предложил 29-летнему знакомому присоединиться. Тот согласился.

В декабре прошлого года подросток опустошил тайник в областном центре и привез домой не менее 25 граммов запрещенного вещества. Вместе с приятелем он расфасовал добычу на мелкие партии и оборудовал в Пензе более 10 закладок.

Когда молодые люди прятали наркотик, их настигла полиция. Подростка задержали сразу, он не хотел сдаваться и угрожал сотруднику ножом. Его знакомый убежал, но вскоре тоже был пойман.

Выяснилось, что тайник, из которого они забрали наркотики, устроили 46-летний житель Татарстана и 41-летний мужчина без постоянного места регистрации. Их нашли.

«Установлено, что подозреваемые арендовали дом на территории Владимирской области, в отдаленном от районного центра населенном пункте. Данное помещение они оборудовали под нарколабораторию», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

В доме полицейские обнаружили пластмассовые бутылки, канистры с темной и прозрачной жидкостью, стеклянные колбы и более 15,5 кг вещества. Его отправили на экспертизу.

«Четверым фигурантам, в том числе несовершеннолетнему, предъявлено обвинение. По ходатайству следователя обвиняемые заключены судом под стражу», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.