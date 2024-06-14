В Пензе 5-летний ребенок пропал на прогулке с матерью

14.06.2024 | 09:45

В четверг, 13 июня, в Пензе потерялся 5-летний ребенок, гулявший с матерью во дворе своего дома на улице Московской.

В какой-то момент мальчик пропал из поля зрения матери. Испуганная женщина тут же позвонила по телефону 02, откуда информацию передали экипажам Росгвардии.

«Получив приметы несовершеннолетнего в 17:50, бойцы вневедомственной охраны приступили к его поиску. Через 20 минут на остановке на улице Суворова они увидели схожего по описанию мальчика», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Стражи порядка окликнули ребенка по имени и фамилии, и тот отозвался. Ему объяснили, что нужно проехать со взрослыми, и доставили в отдел полиции, где уже ждала мать.

2 мая сотрудники Росгвардии помогли вернуться домой 8-летнему мальчику, потерявшемуся в СНТ «Восход» на Барковке. Хватило 10 минут, чтобы найти его в другой части поселка.