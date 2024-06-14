В Пензе появится новая маршрутка - № 26

14.06.2024 | 10:27

В Пензе появится маршрут № 26 - от школы № 62 (корпус на улице Пермской) до улицы Кижеватова. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале госзакупок.

Объявлен электронный аукцион для определения поставщика, который будет выполнять перевозки по данному маршруту по регулируемым тарифам. Его итоги должны подвести 26 июня, начальная (максимальная) цена контракта - 699 999 рублей 98 копеек.

Маршрутки поедут по улицам Ферганской, Чебышева, Мереняшева, Тепличной, Львовской, 40 лет Октября, 3-му проезду Бурмистрова, Дизельной, Окружной, Кижеватова, Вишневой, Воронова, а обратно - по Дизельной, 3-му проезду Бурмистрова, 40 лет Октября, Львовской, Тепличной, Мереняшева, Чебышева.

Остановочные пункты будут следующие: «Школа № 62», «2-й пр. Мереняшева» (в центр), «1-й пр. Мереняшева» (в центр), «Юбилейная аллея» (в центр), «Совхозная» (в центр), «Ул. Кижеватова», «Детская поликлиника № 8» (в центр), «Ул. Российская» (в центр), «Ул. Вишневая», «Ул. Воронова», «Микрорайон», «Совхозная» (из центра), «Тепличный комбинат», «Юбилейная аллея» (из центра), «1-й пр. Мереняшева» (из центра), «Школа № 62».

Протяженность маршрута составит 11,1 км. Работать на нем должны 2 микроавтобуса.

Создание нового подвозящего маршрута № 26 было анонсировано при объявлении в конце 2023 года о грядущей транспортной реформе.

Одновременно проводится аукцион для определения перевозчика на маршруте № 2а. Он претерпит значительные изменения - будет ходить от ст. Кривозеровка до завода точных приборов на Окружной.