Женщина едва не лишилась жизни из-за телефонного разговора

13.06.2024 | 08:37

40-летняя жительница Городищенского района едва не лишилась жизни из-за бурных эмоций гражданского мужа.

Вечером пара распивала спиртное. Уставшая женщина заявила, что хочет спать, и отправилась в свою комнату, а ее спутник жизни остался в зале. В это время ей позвонили, и она ответила.

Нетрезвому сожителю показалось, что она ведет беседу с другим мужчиной. Он схватил нож, ворвался в комнату и стал угрожать второй половинке убийством. Испуганная женщина убежала и обратилась в полицию.

«Подозреваемый рассказал, что на совершение преступления его толкнуло чувство ревности», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На 38-летнего мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.