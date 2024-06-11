На Пензе-I задержали иностранца, выдвинувшегося в Москву

11.06.2024 | 21:02

На станции Пенза-I задержали иностранца, нарушившего миграционное законодательство. 33-летнего гражданина Республики Узбекистан решили проверить во время стоянки поезда Орск - Москва в рамках операции «Нелегал-2024».

Мужчина рассказал, что едет в столицу России на заработки. Изучив документы, полицейские выяснили, что еще в мае он должен был покинуть страну.

«По данному факту составлен материал по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД РФ на транспорте.

Задержанного поместили в центр временного содержания иностранных граждан, где он сейчас и находится.

«Железнодорожным районным судом Пензы жителю Узбекистана назначен штраф в размере 2 000 рублей и выдворение», - добавили в пресс-службе.