Сетевое издание|18+|Вторник|11 июн 2024|21:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+30oC
+31oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

На Пензе-I задержали иностранца, выдвинувшегося в Москву

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На станции Пенза-I задержали иностранца, нарушившего миграционное законодательство. 33-летнего гражданина Республики Узбекистан решили проверить во время стоянки поезда Орск - Москва в рамках операции «Нелегал-2024».

Мужчина рассказал, что едет в столицу России на заработки. Изучив документы, полицейские выяснили, что еще в мае он должен был покинуть страну.

«По данному факту составлен материал по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД РФ на транспорте.

Задержанного поместили в центр временного содержания иностранных граждан, где он сейчас и находится.

«Железнодорожным районным судом Пензы жителю Узбекистана назначен штраф в размере 2 000 рублей и выдворение», - добавили в пресс-службе.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Пензенского ЛО МВД РФ на транспорте
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте