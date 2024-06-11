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Общество

В Пензе массово проверили неблагополучные семьи

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Полицейские и общественники проверили, как живут дети в неблагополучных семьях, и наказали их родителей. С 1 по 10 июня в Пензенской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Защита».

Подобные рейды устраивают, чтобы предотвратить преступления против несовершеннолетних и убедиться, что их права не нарушают.

В Пензе массово проверили неблагополучные семьи

«Это приоритетная работа инспектора ПДН. От их работы на обслуживаемом участке зависит то, как родители будут проявлять внимание своим детям. Можно сказать, что полицейские из подразделений по делам несовершеннолетних - это психологи, которые изучают климат в чужой семье, вникают в корень проблемы и помогают решить их», - рассказала председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Наталья Андреева.

В Пензе массово проверили неблагополучные семьи

В Первомайском районе сотрудники посетили 453 неблагополучных родителя и 298 детей, состоящих на учете. За ненадлежащее воспитание 135 законных представителей привлекли к ответственности.

Выявлено 14 случаев, когда подростки распивали алкоголь. Наказаны трое взрослых, вовлекших их в это.

В Пензе массово проверили неблагополучные семьи

«Также с законными представителями проведены беседы, направленные на профилактику несчастных случаев с участием детей, соблюдение безопасного поведения, обеспечение защиты несовершеннолетних от преступных посягательств и организации досуговой занятости подростков в летний период», - сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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