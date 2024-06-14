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Общество

В пензенских соцучреждениях нашли еду с лекарствами и микробами

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Не вся еда, подающаяся в социально значимых учреждениях Пензенской области, является качественной, некоторая и вовсе опасна для здоровья. К такому выводу пришли после исследования образцов пищевой продукции.

С января по май специалисты Россельхознадзора взяли 116 проб в учреждениях социальной направленности, 7 из них оказались положительными.

В целом за тот же период в разных объектах региона было отобрано 418 проб, 22 из них проверку не прошли.

«12 - фальсификация молочной продукции, 3 - наличие остатков лекарственных средств, 5 положительных проб на микробные показатели, 2 - гистология», - перечислила специалист Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Производителям и владельцам продукции направили информационные письма. Известили также областное министерство сельского хозяйства и комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции - для принятия необходимых мер.

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