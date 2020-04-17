Общество

Роспотребнадзор и медики призвали пензенцев беречься от клещей

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Несмотря на режим самоизоляции, число людей, пострадавших от клещей, растет. За месяц с небольшим с момента пробуждения паразитов больше полусотни пензенцев стали жертвами кровососущих. Среди них - 22 ребенка в возрасте до 14 лет.

Специалисты Роспотребнадзора объясняют такое количество укушенных тем, что люди выезжают на дачные участки, начинают убираться там и забывают об элементарных мерах профилактики.

«В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» исследована 51 особь, и 7 клещей оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом. Всем пострадавшим назначены стандартные меры профилактики и лечения», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

В 2019-м на территории региона клещевым боррелиозом переболели 138 жителей. Как оказалось, это не все пострадавшие от членистоногих.

«С января по март зарегистрировано 17 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Это заболевание с затяжным инкубационным периодом, то есть люди были заражены еще осенью и только в январе - марте было подтверждено заболевание», - отметила Вера Быкова.

«В острой стадии оно замечательно лечится, а в хронической не лечится. Если вас клещ уже укусил, а в дальнейшем у вас появляются артриты, артрозы, заболевания сердца, головного мозга (могут развиться менингит, энцефалит) и вы забыли, что клещ кусал, лечение будет не такое, что может привести к инвалидности», - предупредила врач-паразитолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» Ирина Табакаева.

Так бывает в уже запущенных случаях, когда люди не придают значения, что их покусал паразит.

«Если обнаружили клеща, своевременно обратитесь к врачу. Нужно съездить в травмпункт, чтобы правильно сняли клеща, не разорвав его. Больница доставит его на исследование, и если анализ окажется положительным, больному будет назначено профилактическое лечение», - добавила Ирина Табакаева.

Прививок против клещевого боррелиоза нет. Сотрудники Роспотребнадзора и врачи призывают соблюдать стандартные меры профилактики: если предстоит выйти в лес или на уборку приусадебного участка, надевать плотную одежду с манжетами, по возможности светлых тонов - так лучше заметны паразиты.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

вводим карантин по клещам?

Чего уш там!

по любому поводу давайте!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Больница доставит его на исследование
Сколько стоит процедура?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Роспотребнадзор и медики призвали пензенцев беречься от клещей
Бережемся, как видим полицаев то сразу прячемся.

Гость||

А ещё и комарье скоро вылетет.прям гадючник какой то вокруг

Имя: Гость
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