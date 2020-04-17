Общество

Пензенцам дали рекомендации по проведению утренней зарядки

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Врачи по спортивной медицине дали пензенцам советы по физической активности в условиях самоизоляции.

Введенный в регионе 31 марта режим значительно ограничил возможность жителей области заниматься физкультурой, бегом и ходьбой. Выходом, по мнению специалистов, является выполнение упражнений в домашних условиях.

Так, врачи рекомендовали начинать день с утренней зарядки.

«Если в обычном режиме нам не хватает времени, то сейчас, в режиме карантина, его достаточно. Утренняя гимнастика способствует эффективному пробуждению организма. Физические упражнения должны «умыть» кровью 639 имеющихся у человека скелетных мышц. Если вы начнете заниматься утренней гимнастикой, поверьте, со временем она прочно войдет в вашу жизнь. Вы будете находить для нее время и вне режима самоизоляции», - отметили в пресс-службе регионального минздрава.

Продолжительность утренней зарядки должна составлять 15 минут. Заниматься лучше всего в хорошо проветренной комнате. Необходимо помнить, что цель зарядки - разбудить организм, поэтому не нужно чрезмерно нагружать себя. В комплекс, помимо разминочных, нужно включить несколько упражнений, которые направлены на координацию движений, растяжку, тренировку основных суставов и мышц.

Утреннюю зарядку можно делать на основе подборок, которые предлагают многочисленные сайты. Если нет доступа к ним, то для пробуждения организма подойдут всем известные махи руками, наклоны, приседания.

Также специалисты рекомендовали пензенцам делать в течение дня физкультурные паузы. В них можно включить такие упражнения, как «планка», подъемы колена к локтю (боковые и прямые), приседания.

«В конце концов, просто ходите по периметру комнаты или маршируйте на месте. Можно и танцевать под приятную музыку. Это тоже позволит объявить войну вынужденной гиподинамии. Помните, что умеренной физической активностью мы должны заниматься не менее 150 минут в неделю, значит, 20-30 минут ежедневно», - обратились к жителям области медики.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В конце концов, просто ходите по периметру комнаты
По периметру камеры ,тьфу ты , комнаты)

Гость||

А рукой можно тренироваться?

Гость||

Я предпочитаю утром подрочить.

Гость||

Передёрнуть утром,это самое то.

Имя: Гость
Комментарий:

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