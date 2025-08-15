Врач рассказал, сколько должен весить рюкзак школьника

15.08.2025 | 08:37

Рюкзак влияет на осанку школьника. Неправильно подобранный, он может спровоцировать ее нарушение, способствовать деформации стоп, вызывать боль в позвоночнике и шее.

В начальной школе вес пустого рюкзака не должен превышать 700 г, в средней и старшей – 1 кг.

«Допустимый вес с учебниками: 1-2 класс - не более 1,5 кг, 3-4 класс - не более 2 кг, 5-6 класс - 2,5 кг, 7-8 класс - 3,5 кг, 9-11 класс - не более 4 кг», - рассказал травматолог-ортопед детской поликлиники № 6 Артем Синявин.

Рюкзак должен иметь толстые лямки и жесткую спинку. Высоким детям лучше брать вертикальную модель, низким - горизонтальную. Верхняя часть портфеля должна быть чуть ниже линии плеч ребенка, нижняя - в области талии. Равномерно распределить нагрузку поможет поясной ремешок.

«Не разрешайте носить рюкзак на одном плече - центр тяжести смещается, что приводит к деформации позвоночного столба. Правильно надевать его на оба плеча (при ношении сумки на длинном ремне следует менять плечо)», - добавил врач.

На школьном рюкзаке должны быть светоотражающие элементы, подчеркнули в детской поликлинике.