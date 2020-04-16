Общество

В пензенском отделении ПФР ответили на вопросы о пособиях

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Индексация ежемесячного социального пособия, назначение и перерасчет, оказание поддержки семьям, имеющим детей, куда обращаться, чтобы маткапитал зачли в счет оплаты ипотечного кредита, - на эти и другие вопросы в режиме прямой телефонной линии ответило руководство регионального отделения ПФР.

Получить информацию можно разными путями.

«Дистанционный способ - единственно возможный сегодня, чтобы общаться с гражданами. Воспользоваться услугами пенсионного фонда можно, подав заявление через «Личный кабинет», через портал госуслуг, позвонив по телефону», - напомнил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Многие проблемы, о которых рассказали пензенцы во время прямой линии, решаются специалистами не выходя из кабинета. Бывает и такое, что звонящий обращается не по адресу.

«О пособиях на детей от трех до семи лет обратитесь в органы социальной защиты по телефону горячей линии. Там вам все условия расскажут», - перенаправила запрос заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Следующую прямую линию специалисты пензенского отделения пенсионного фонда планируют провести в сентябре.

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