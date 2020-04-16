Общество

В области сельчанина арестовали за нежелание ехать в полицию

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40-летнего жителя Лесного поселка Шемышейского района осудили за неповиновение сотрудникам полиции.

В конце марта мужчина возвращался домой в пьяном виде. На улице Свердлова правоохранители остановили его, уличив в мелком хулиганстве, и потребовали сесть в дежурную машину и проследовать в участок для составления протокола.

Сельчанин отказался, попытался вырваться и убежать, но не смог. Его задержали и доставили-таки в отделение полиции.

За данное административное правонарушение ему назначили наказание в виде ареста сроком на семь суток, которое мужчина благополучно отбыл, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость||

Ну и зачем про это писать?

Гость||

Вот это ДА!? Не грамотного человека повязали,Шел выпивший и что? Не кого не трогал не приставал,имел опрятный внешний вид и т.д.Злоупотребили эти люди полномочиями для "палки отчётности" я бы обжаловал их действия,что было уже неоднократно (6 раз) и всегда суд отменял. Теперь я делаю так,если мне на встречу идут полицейские ,я резко ухожу в сторону и смотрю какая реакция( как правило они заинтересовались мной) товарищ подождте,я начанаю типа убегать потехоньку они за мной и тут я ускоряюсь,они за мной через 100-200 метров они задохлись. Один раз меня догнал один ретивый бежал за мной километра 1,5 догнал сделав подсечку я сломал ключицу. Привезли в отдел, из отдела скорая и начались всякие проверки и т.д. Итог мента уволили мне компенсацию выдали 4,5 тысячи суды шли 9 месяцев. Я их вседа "любил" и веры им нет.

Гость||

Суровые будни .

Гость||

Сенсация! Алкаша в Шемышейке посадили на сутки . К Малахову. Срочно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

возвращался домой в пьяном виде
Может после кагора шел из церкви добавив соточку.

Имя: Гость
Комментарий:

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