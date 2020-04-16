В области сельчанина арестовали за нежелание ехать в полицию

16.04.2020 | 12:26

40-летнего жителя Лесного поселка Шемышейского района осудили за неповиновение сотрудникам полиции.

В конце марта мужчина возвращался домой в пьяном виде. На улице Свердлова правоохранители остановили его, уличив в мелком хулиганстве, и потребовали сесть в дежурную машину и проследовать в участок для составления протокола.

Сельчанин отказался, попытался вырваться и убежать, но не смог. Его задержали и доставили-таки в отделение полиции.

За данное административное правонарушение ему назначили наказание в виде ареста сроком на семь суток, которое мужчина благополучно отбыл, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.