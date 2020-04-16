«Дамате» оказала помощь 750 многодетным семьям Пензенской области

16.04.2020 | 13:29

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России и лидер-переработчик молока в Пензенской области, по собственной инициативе помогла 750 многодетным малообеспеченным семьям в районах своего присутствия. Это семьи, в которых общий ежемесячный доход на каждого члена ниже прожиточного минимума.

В четверг, 16 апреля, представители «Дамате» передали продуктовые наборы сотрудникам комплексных центров социального обслуживания населения Спасского, Мокшанского, Нижнеломовского, Наровчатского, Вадинского и Колышлейского районов. Именно на этих территориях расположены основные производственные и социальные объекты, птичники и посевные площади компании.

В наборы входит мясо индейки «Индилайт» и молочная продукция ОАО «Молочный комбинат Пензенский» (в составе ГК «Дамате»). Их общая стоимость - 600 тысяч рублей. Сотрудники центров соцобслуживания организуют адресную доставку продуктов семьям.

В текущей ситуации компания «Дамате» считает важным и необходимым поддержать население из числа наиболее незащищенных категорий. Таким образом, «Дамате» вновь подтверждает свой статус социально ориентированной компании.

Ранее «Дамате» уже выделила 1 млн рублей в специально созданный фонд помощи для поддержки медицинских учреждений в борьбе с коронавирусной инфекцией, созданный в Пензенской области по инициативе бизнес-сообщества.

Также компания по своей инициативе перечислила Нижнеломовской межрайонной больнице 1 млн рублей на закупку медицинского инвентаря, оборудования и расходных материалов.