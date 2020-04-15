В Кузнецке начался капитальный и ямочный ремонт дорог

В Кузнецке подрядная организация приступила к ремонту дорог. Во вторник, 14 апреля, представители местной мэрии сообщили, что работы начались на участке улицы Орджоникидзе от Фабричной до Вишневского моста.
«Это второй этап ремонта указанной дороги, в прошлом году был капитально отремонтирован участок от Стекловской до Фабричной», - уточняется на официальном сайте администрации Кузнецка.
В мае планируется восстановить проезжую часть на улицах Гражданской (от Белинского до Кирова) и Пензенской (от Кирова до Ленина). Подрядчики для работы на этих участках уже определились. В следующие контракты включат улицы Тухачевского и Республики.
Параллельно муниципальное предприятие «Дорсервис» занимается ямочным ремонтом.
«В настоящее время работы ведутся на путепроводе по ул. Стекловской, по ул. Победы, затем будут продолжены по ул. Ленина, Белинского, Кирова», - пояснили в администрации.
Всего на ремонт дорог в Кузнецке в 2020 году потратят более 53 млн руб., в том числе 13 млн из городского бюджета.
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